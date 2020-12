Duro, durissimo il commento di Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, che in una lettera su Il Foglio ha parlato delle notizie uscite in merito all'esame farsa di Suarez. Ecco quanto scritto: "Un ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'indagine ha parlato troppo e fuori luogo quando furono fatte le perquisizioni; lo ha fatto, però, a titolo personale, senza essere stato autorizzato da nessuno (certamente non dalla Procura), il giorno in cui, fra l'altro, lasciava il comando perugino per andare a ricoprire un incarico cui era stato trasferito da tempo. Di quell'improvvido comportamento l'ufficiale, che non si è occupato più delle ulteriori investigazioni, risponderà evidentemente nelle sedi deputate".