La Juventus di Andrea Pirlo si sta caratterizzando per la ricerca di un assetto definitivo e di una formazione tipo. Sono solo due i giocatori sempre presenti dal 1' in questo primo mese e mezzo. Così scrive Tuttosport: ​"Danilo e Bonucci, unici bianconeri sempre partiti titolari fino a questo momento: otto su otto, tra campionato e Champions League. Un ristretto novero, quello dei sempre presenti, di cui fanno parte anche Cuadrado e Rabiot, che però in stagione hanno già sentito il fischio d'inizio dalla panchina. Sull'azzurro e sul brasiliano, invece, si è finora fondata senza eccezioni la camaleontica linea difensiva del Maestro. Che beneficia delle qualità in fase di prima impostazione del viterbese, addirittura libero di sganciarsi fin sulla mediana nella gara col Verona e decisivo nel verticalizzare il gioco anche in occasione del lancio ad imbeccare Cuadrado per la prima rete contro il Ferencvaros mercoledì sera. E che ha garantito all'ex Real Madrid e Manchester City un habitat nel quale muoversi con insospettabile disinvoltura. A tal punto da risultare uno dei perni concettuali della nuova intelaiatura della Juve."