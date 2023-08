. E' stato raccontato così Massimiliano Allegri, che domenica sera dopo il fischio finale con il Bologna aveva validi motivi per essere arrabbiato e ne aveva più di uno, infuriandosi fino ad accusare un lieve malore che l'ha escluso dalle interviste. Ma cosa c'è dietro il suo sfogo che ha riguardato la prestazione dei suoi e anche l'atteggiamento del Bologna?Come riporta La Stampa, il tecnico livornese "voleva dare continuità alla vittoria di Udine e restare in testa alla Serie A per dare un messaggio di forza, ma il passo falso nel debutto casalingo ha confermato quei dubbi che da tempo coltiva su una Juve che è ancora un cantiere aperto". Perché? Dal mancato mercato all’emotività della rosa - si legge - passando per i fischi dei tifosi bianconeri e l’assemblaggio della nuova dirigenza, i lavori sono ancora in corso e i problemi non mancano. C'è il nodo del mancato rafforzamento della squadra, perché senza i ricavi Champions e con un bilancio da sistemare l'unico colpo è stato Weah jr e gli obiettivi alla Milinkovic-Savic o Lukaku sono presto svaniti. La soluzione? Il progetto giovani, che convince ma può non portare benefici immediati.