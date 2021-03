La coincidenza tra la vittoria della Juventus per 3-1 sulla Lazio e l'ultima serata del Festival di Sanremo non poteva non essere colta dalla stampa italiana. La Gazzetta dello Sport ha designato il suo vincitore, e non poteva che essere il centravanti spagnolo: "Canta Morata" è l'apertura della Rosea. Ma anche gli altri due principali quotidiani sportivi aprono con la squadra bianconera e con l'Alvaro mattatore: "Juve, fiamme negli occhi", titola il Corriere dello Sport con la foto di Morata e Rabiot, goleador dell'Allianz Stadium; mentre Tuttosport titola "Più forti di tutto", con l'abbraccio, anche lì, tra Rabiot e Morata.