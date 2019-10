Il procuratore Alessandro Canovi, che ha assistito anche Thiago Motta nei suoi anni al Psg, ha parlato a Tuttosport della spinosa situazione di Adrien Rabiot. Il francese acquistato in estate non sta rendendo ancora, così è finito al centro delle critiche e del mercato. Ecco le parole, di difesa, di Canovi: "Sarà il colpo dell'inverno della Juve. Non puoi aver giocato titolare con Neymar e Mbappe per caso. Anche Thiago Motta ha sempre stimato Rabiot. Concordo anch'io, e penso che presto possa diventare un protagonista anche con Sarri".