Canovi: 'La Juventus ha un grosso problema'

In un’intervista rilasciata a TMW, Dario Canovi ha analizzato alcune delle principali tematiche di mercato, soffermandosi in particolare sulla situazione della Juventus e su quella di Dusan Vlahovic. “La Juve ha un problema grosso – ha dichiarato il procuratore – Fin quando non risolverà il problema Vlahovic, credo che non abbia molte risorse da spendere. Farà qualcosa, ma non so quanto possa investire”.Le parole di Canovi fotografano con lucidità la situazione in casa bianconera: il futuro dell’attaccante serbo, tra i più pagati della rosa, condiziona infatti le strategie di mercato. Senza una cessione o una svolta sulla sua posizione, la Juventus difficilmente potrà sostenere investimenti significativi.

Canovi ha poi espresso fiducia nel Milan, sottolineando come, dopo alcune cessioni pesanti, ora sia il momento per i rossoneri di muoversi in entrata: “Per fortuna c’è Tare. Sul Milan sono abbastanza fiducioso”, ha detto, elogiando il lavoro del dirigente albanese.Infine, un passaggio anche su Lorenzo Lucca: “Il Napoli potrebbe essere la sua prossima destinazione, ma non andrebbe certo a sostituire Lukaku. Sarebbe la sua riserva. Come struttura fisica e tipo di gioco, però, gli si avvicina”.