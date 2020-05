Nel corso di una diretta Instagram con la coppia comica Pio e Amedeo, l'ex difensore - tra le altre - della Juventusha svelato un aneddoto dopo la vittoria del Mondiale del 2006 in Germania: "Coppa del Mondo? Quella che vedete in tv quando le squadre vincono viene ritirata dai signori della Fifa, che vengono negli spogliatoi con la valigetta e ne danno un'altra. Quella che avevamo a Roma era una copia, si ruppe appena arrivammo in Italia".