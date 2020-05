Fabio, ex difensore die nazionale, nel corso della diretta Instagram con Pierluigi Pardo ( LEGGI QUI ) ha parlato anche degli attaccanti più forti da lui incontrati in carriera: "I tre più forti che abbia mai incontratoma faccio fatica a fare queste classifiche perché in vent'anni li ho beccati tutti, ogni partita era un disastro"."Il giro in Vespa con Ibrahimovic a Napoli? L'ho portato nei vicoli, a Posillipo, a vedere il golfo e lo stadio. Si è divertito e innamorato della città. Io e lui cazzeggiavamo sempre, lo prendevo per il c... dalla mattina alla sera. Zlatan fa ridere, è molto divertente, si vede che da giovane ha sofferto, è diventato un leader, un giocatore straordinario. Quando venne alla Juventus rispettava tantissimo Capello e aveva bisogno di un allenatore così. All'inizio contro di me non la beccava mai, gli passavo sotto le gambe e gli dicevo che se voleva divertirsi col pallone poteva farlo tirando in porta alla fine della partitella".