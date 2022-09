L'ex difensore della Juve e ora nuovo allenatore del Benevento, Fabio Cannavaro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del Festival dello Sport, dove ha parlato anche del suo ex compagno Gigi Buffon.'Vi fa capire la sua grandezza, ha ancora voglia di mettersi in discussione. Ha ancora voglia di vivere la vita dello spogliatoio, all’interno della squadra. Se mi piacerebbe allenarlo? Allenarlo, no. Gigi ancora oggi è un fuoriclasse. Lo conosco da quando aveva 19 anni ed eravamo a Parma. I titoli che ha vinto li ha vinti con me in difesa. Gli auguro di divertirsi, perché poi è alla base di tutto'.