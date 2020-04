Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset: "Ho iniziato ad allenare da 5 anni e sogno di allenare un giorno una grande squadra, il Napoli è una di queste... Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi 50 anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto. Napoli mi è sempre mancata, sono andato via a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto in tante città del mondo, ma resterò a vivere a Napoli, da piccolo sognavo di diventare un simbolo della squadra".



SUI GIOCATORI DI SERIE A - "Mi piace molto Bernardeschi, mi piacciono Insigne e Immobile, fare un nome è difficile".



SU SARRI - "Penso che sia un allenatore di grandissimo livello, sicuramente sta faticando più del previsto a trasmettere le sue idee alla squadra e questo magari sta condizionando un po' il gioco, però le qualità non si discutono".



SU GATTUSO - "Il Milan ha sbagliato, purtroppo non l'hanno capito, Rino è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli".



SU BALOTELLI - "Sicuramente Mancini ci pensa, perché lui ha grandi qualità e può essere importante per una Nazionale che sta facendo benissimo grazie al lavoro del ct".



SU MESSI - "Mi piacerebbe sì, sono curioso di vederlo in un campionato diverso".