Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del gran gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: "Ronaldo è un esempio per tutti i giocatori. È un atleta straordinario. Forse non dribbla più come una volta, ma ha capito come giocare e riesce a fare quasi un gol a partita. Resta un esempio per tutti quanti. Non avendo il dribbling di Messi si è adeguato al calcio moderno e i risultati sono eccezionali".