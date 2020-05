Fabio Cannavaro, ex difensore tra le altre di Juve e nazionale, rivela, nel corso di una diretta Instagram, un aneddoto sulla Coppa del Mondo vinta nel 2006 dall'Italia, di cui l'ex bianconero era capitano: "La coppa del Mondo 2006? Appena arrivati a Roma l'abbiamo rotta.... La coppa che ti danno durante la premiazione e che si vede in tv è quella vera. Poi la FIFA per sicurezza ti dà una copia, ed è quella che abbiamo rotto a Roma". La Fifa presta molta attenzione al trofeo: "Coloro che non sono campioni non possono neanche toccare la coppa, se non con i guanti bianchi".