L'Italia sta facendo vedere cose bellissime agli Europei attualmente in corso, con le porte delle semifinali che si sono aperte agli Azzurri con la vittoria di ieri contro il Belgio. Questo il commento a Sky Sport di un ex campione del Mondo e della Juventus come Fabio Cannavaro: "Sto godendo con la Nazionale, sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo, fin dalla prima volta a USA 94. Mancini è stato bravo in questo: oltre a far giocare bene la squadra, ha costruito un gruppo di uomini che ha un solo obiettivo, ossia la vittoria.