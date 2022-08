Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex giocatore del Napoli, Paolo Cannavaro, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere l'arrivo di Giacomo Raspadori ai piedi del Vesuvio.'Mi piace. Negli ultimi metri ha voglia, fiuto, determinazione. Quando è lì non perdona, è la sua qualità migliore. Non ci ho giocato contro perché ho smesso 4 anni fa, ma è un giocatore in grado di mettere in difficoltà i difensori'.