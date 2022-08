In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Juve e Inter, Fabio Cannavaro, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che la condizione attuale di Paul Pogba.'Come giocatore Pogba mi entusiasmava. Ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita'.