L’ex difensore della Juventus nonché campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro è stato intervistato da Il Mattino, occasione in cui ha parlato di Andrea Pirlo: "Cosa può dare Pirlo alla Juve? La sua serenità ma deve capire che non deve dimostrare nulla. Lui ha una grande fortuna e non deve sottovalutare questo: è in una squadra forte dove anche se dovesse fare qualche errore ci sarà qualcuno pronto a mettere una pezza ai suoi sbagli. Non è un vantaggio di poco conto. Anche in tempi di Covid a far vincere le partite sono sempre i giocatori più bravi”. SULLO SCUDETTO – “Sarà un campionato aperto. La Juventus parte avanti rispetto alle altre, ma c’è l’Inter si è rinforzata bene e anche Lazio, Milan, Atalanta e Napoli saranno protagoniste in un campionato che vedo più equilibrato e divertente rispetto a quanto accaduto in passato ".