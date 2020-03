A Radio Anch'io Sport, Fabio Cannavaro ha parlato di come il calcio sia cambiato in Cina. E della sua quarantena. "In Cina le cose sono migliorate, io mi trovo attualmente in quarantena dopo essere rientrato - le sue parole -. Al nostro arrivo in aeroporto ci hanno chiesto da dove arrivavamo, ci hanno misurato la febbre, ci hanno fatto tutti i controlli, scannerizzato il volto. Sono a casa da 10 giorni, e ogni giorno devo comunicare la mia situazione. Venerdi' finisco, arrivera' a casa mia la polizia e mi daranno un documento che dovro' portare in giro assieme al passaporto. Grazie a queste regole stanno controllando il virus".