Paoloavaro, ex giocatore del Napoli, ha parlato così alla Gazzetta: "E sono un tifoso che si sta divertendo tantissimo a seguire questo Napoli. E vi dico che... Che è l’anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto che il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo dell’ottima partenza, parlo di equilibri di squadra".- "Fondamentale. Perché ha capito l’ambiente e ha messo in chiaro le cose nello spogliatoio, lì dove si decidono le sorti di una squadra. Luciano fa parte della scuola toscana e ricordo quello che diceva Ulivieri: 'Qui comandano tre persone. Io, Renzo e la Gina che è la mia mamma'. Ecco proprio quello che serve al Napoli".