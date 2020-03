Fabio Cannavaro e Maro Materazzi di nuovo insieme. No, non è una reunion del 2006, ma una semplice diretta Instagram. I due ex calciatori e campioni del Mondo hanno parlato dell'emergenza Coronavirus. Ecco le parole dell'ex Juve: “Questa è l’ultima sera di isolamento, poi da domani posso uscire. È un sacrificio che vale la pena fare, capisco che la rabbia e la delusione della gente, ma adesso bisogna fare così. In Cina sono abituati all’emergenza e hanno gestito il tutto in maniera esemplare. Rispettare le regole alla fine dà i suoi frutti, ma bisogna rispettare le regole. C’è gente che perde il lavoro, che ci va senza protezione. Non è semplice e nessuno sa quando finirà. Io ormai sono quattro mesi che scappo da questo virus, e mi sembra di averlo sempre dietro a seguirmi. Bisogna avere molta pazienza e sperare che il prima possibile tutto finisca”.



MONDIALE 2006_ "Io alla fine della partita tolsi tutto, lo misi in una busta e lo portai al responsabile del museo di Coverciano. Un giorno io andai al museo e dissi al direttore che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di mio, anche perché al museo c’erano solo elementi di persone che ormai non ci sono più. La testata di Zidane? Mamma mia, fortuna che non l’ha data a me, altrimenti non so dove sarei ora. Ero pochi passi davanti a Marco, ho sentito un rumore terribile”.