Fabio, ex calciatore della Juventus, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Juve-Inter? Un bel po’ del mio passato, diverso per contenuti e momenti. L’Inter la vedo più avanti, ha attaccanti fortissimi: su Lautaro Martinez inutile dilungarsi e su Marcus Thuram io non ho mai avuto dubbi. Non è solo assist, occhio. Vede la porta e la sente. È stato un po’ irriguardoso con me, dandomi del vecchio, ma ora che lo incrocio so bene come trattarlo. È il figlio di Lilian, posso permettermelo".