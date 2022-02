Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Fabio Cannavaro ha detto la sua anche sulla partita di questa sera tra Juve e Villarreal. Ecco il suo pensiero: "Bianconeri favoriti? Come si fa a dirlo? Il club spagnolo è abituato a vincere in Europa e non sarà per nulla semplice. Per assurdo la squadra di Allegri ha tutto da perdere da una sfida del genere. Anche se sono convinto che i bianconeri abbiano tutte le qualità per andare avanti".