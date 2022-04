Fabio Cannavaro, a DAZN, parla così dell'obiettivo nazionale: "E' sicuramente un obiettivo, ci ho passato più di 15 anni in Nazionale. Un giorno vorrei tornare in un ambiente dove conosco bene, ho lavorato lì per tanti anni. Credo sia nomale. Ormai alleno da tanti anni, da agosto sono rientrato dopo 5 anni in Cina. E volevo una pausa. Sto studiando, sto vedendo tante partite, la voglia è di rimettersi in gioco".