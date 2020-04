Fabio Cannavaro mattatore di Instagram. L'ex difensore, tra le altre della Juventus, in queste giornate difficili nelle quali siamo costretti a stare a casa spesso intrattiene i suoi follower con dirette nelle quali invita sempre ex compagni o avversari. Tra loro c'è anche Iker Casillas, e parlando di un testa a testa tra il portiere spagnolo e Buffon su chi sia il migliore, Cannavaro ha risposto così: "Dobbiamo andare a cena noi tre così vi spiego chi è il migliore. Scherzo, non si può dire chi è più forte tra te e Buffon, avete vinto tutto".