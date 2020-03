Iker Casillas e Fabio Cannavaro. Una diretta tra campioni del mondo ha allietato il pomeriggio su Instagram di tante persone. Racconta l'ex Juve: "Ho problemi con mio padre, vuole uscire tutti i giorni, vuole andare a comprare il pane, le sigarette. Ogni giorno litigo con lui, gli dico di non uscire. Ma è l'unico modo per terminare il contagio, per chiudere qui la questione. Perché se non abbiamo contatti tra di noi, così davvero riusciamo a fermare il contagio. Ci siamo visti a Dubai tre settimane fa, e chi se l'aspettava cosa sarebbe successo. Guarda com'è cambiata la situazione in tre settimane, la vita è cambiata totalmente. Dobbiamo smetterla di pensare di essere giovani, di essere forti. Ho visto in Cina: bisogna stare in casa. Ogni giorno in Italia muoiono quasi 1000 persone, non è un virus ma è una guerra".