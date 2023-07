Intervenuto presso il canale Youtube del campionato al termine dei sorteggi del calendario, l'ex calciatore della Juve Fabio Cannavaro ha commentato l'arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero.'La Juve è mancata un po’ quest’anno, per varie situazioni non è mai stata continua. Giuntoli dovrà fare un lavoro importante con Allegri e società. La Juve è mancata e deve riprendersi'.