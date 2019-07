Al Corriere dello Sport, l'ex difensore di Napoli e Juve, Fabio Cannavaro, ha parlato della lotta scudetto e dello scontro tra le sue vecchie squadre. "Il Napoli per lottare per lo scudetto ha bisogno di fare un salto di qualità. Milik è un attaccante molto forte, come Mertens, ma con un altro centravanti e Manolas diminuire il divario con la Juve sarebbe più facile. Icardi è molto forte e si accorcerebbe parecchio la distanza con la Juve. Diventerebbe un attacco interessante con Milik. De Ligt? Si è ispirato a me? Si vede che De Ligt è un ragazzo sveglio. E come giocatore com’è? A 19 anni ha già una grande personalità e quella in campo risalta parecchio. La Juve ha fatto un investimento importante perché aveva bisogno in quel ruolo. Secondo me è stata una mossa intelligente, l’operazione di mercato finora più importante in Italia".