Da un difensore all'altro. In diretta su Twitch, nel corso della Bobo tv, l'ex juventino - e non solo, anche Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi - Fabio Cannavaro ha parlato così di Matthijs de Ligt: "E' un giovane (classe '99, ndr), un difensore più difensore degli altri. La Juventus ha fatto un investimento importante e non è strano che abbia speso 75 milioni per lui. Perché, anni fa, anche per Thuram spese una cifra importante. De Ligt è stato sfortunato all'inizio con tutti quei rigori fischiati contro, ma quando è in campo la sua presenza si sente".