Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto direttamente dalla Cina Fabio Cannavaro, storico capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 e ex anche della Juventus. Cannavaro ha parlato del nuovo difensore della Juventus, Matthijs de Ligt. Ecco le sue parole: "Gli va tutto storto. Ho passato un periodo simile a Madrid. Arrivai in una squadra nuova e con un calcio diverso, si lavorava di più a livello individuale. Faticai nei primi tre mesi. Fu un periodo difficile, penso gli sia capitata la stessa cosa. Ha giocato alla stessa maniera nella stessa squadra e si è trovato catapultato in una realtà diversa. Resta un giocatore molto molto forte".