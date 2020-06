Il doppio ex di Juventus e Napoliha parlato della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera all'Olimpico di Roma: "Tifo per Rino - ha detto l'ex difensore e oggi allenatore del Guangzhou ai microfoni del Corriere dello Sport - CR7? Non sbaglia mai due volte". Cannavaro cresciuto in azzurro mette in guardia il Napoli ma si schiera dalla parte della squadra di Gattuso. In bianconero ha giocato dal 2004 al 2006, per poi tornare nel 2009-10.