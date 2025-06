Cannavaro: "Con la Juve la Champions un'amarezza. Pallone d'oro? Pensavo fosse uno scherzo"

AFP via Getty Images

Le parole di Cannavaro

Fabio Cannavaro ha parlato in occasione del Festival della Serie A a Parma. L'ex difensore della Juventus ha commentato anche la parentesi con il club bianconero, la vittoria del Pallone d'Oro e il suo momento attuale da allenatore."Alla Juventus ritrovo un bel gruppo di ragazzi, che conoscevo dalla nazionale, ma soprattutto un allenatore che mi ha dato fiducia dal primo giorno, facendomi giocare quasi tutte le partite. L'amarezza è stata la Champions, pur avendo una squadra fortissima ci fermammo agli ottavi"."Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, è sempre stato dato ad attaccanti e centrocampisti. Le due stagioni di prestazioni straordinarie e la testata di Zidane a Materazzi. La partita di Dortmund è stata quella perfetta, ma tutto il mondiale è stato di livello. Vedere un difensore che fa pochissimi falli, non prende ammonizioni, ha fatto la differenza. Sono andato oltre i sogni del Cannavaro ragazzo. Dopo il Pallone d'Oro è arrivato anche il premio di miglior calciatore della FIFA, quello ha gratificato ancora di più".

"Ho provato a fare il direttore sportivo, ho preso anche il patentino, poi grazie a mister Lippi sono andato in Cina e ho iniziato da allenatore, un'esperienza importante anche per il Cannavaro uomo. Mi sono spesso trovato in situazioni complicate e non sempre hanno pagato. Però sono testardo, spero di trovare una società che mi permetta di lavorare, di iniziare un ritiro e un progetto"."Berlino ci ha reso leggende, quando vinci un mondiale diventi il capitano della nazionale italiana che ha vinto il mondiale. Sono passati purtroppo vent'anni e non abbiamo cambiato pagina: è un peccato, noi siamo l'Italia, abbiamo giocato sei finali e perse solo due contro il Brasile".