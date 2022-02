Fabio Cannavaro ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Non mi è piaciuta per niente come partita. L’Inter l’ha controllata ma senza giocar bene, poi si è un po’ rilassata e il Milan l’ha ribaltata coi colpi di un campione come Giroud, ma le squadre non mi sono piaciute. E complice anche il risultato, il campionato è decisamente aperto. Fossi in Spalletti farei rivedere alla squadra il derby per caricarsi. Per capire che le differenze non sono molte. E che si può inseguire un sogno".



OSIMHEN E SPALLETTI - "Il nigeriano è un centravanti di assoluto livello internazionale. Se sta bene è come partire in vantaggio di un gol a ogni partita. E poi credo che Spalletti sia l’allenatore più esperto e migliore della Serie A. Mi piace come fa giocare la squadra. Perché predilige avere diversi uomini bravi a muoversi fra le linee, esterni abili nell’uno contro uno, e poi uno come Osimhen che dà profondità e sostanza alla manovra con la sua fisicità. Il tutto senza perdere solidità in fase difensiva e infatti vantano la porta meno battuta in campionato. In più stanno per rientrare due giocatori importantissimi come Koulibaly e Anguissa e la squadra diventa ancora più tosta. Sono contento per la mia città, e credo che il Napoli abbia davvero i numeri per puntare a vincerlo questo campionato".



JUVE - "Sicuramente con gli acquisti sul mercato di gennaio la squadra si è molto potenziata. Credo che ora il gruppo di Allegri possa mantenere una media scudetto, ma sarà dura recuperare tutti i punti di svantaggio a ben quattro squadre che la precedono. I bianconeri possono diventare però arbitri dello scudetto. Nel senso che Napoli e Milan nel ritorno hanno già affrontato i rivali, pareggiando. Mentre l’Inter dovrà andare a Torino in aprile e affronterà una Juventus più forte e che non potrà concedere nulla per centrare la zona Champions".