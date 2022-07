Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex bianconero Fabioha parlato del mercato in entrata della. Da difensore centrale a difensore centrale, inevitabile un commento su"Pensavo che andasse all’Inter, ma anche in questo caso è valsa la forza economica del club che l’ha poi preso. La Juve ha incassato tanto per il trasferimento di de Ligt al Bayern e ha avuto la liquidità per comprare. Bremer è stato il miglior difensore dello scorso anno, ha tecnica e fisicità. Ma giocare nel Torino è un’altra cosa che farlo nella Juventus. Sono curioso di vedere se si confermerà".Chi sta facendo meglio sul mercato? La Juventus, però voglio rivedere il vero. Mentreè un fuoriclasse e ha ancora molto da dire.Se sta bene è un colpo da novanta.