L’ex difensore bianconero e campione del mondo Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta scudetto tra Juventus, Inter e Lazio: “I bianconeri sono sempre i più forti. Ma da qualche gara stanno faticando e l’Inter è in crescita. La squadra di Simone Inzaghi sulla carta ha meno frecce all’arco ma i numeri sono dalla loro. Per fortuna dopo anni parliamo di un campionato più equilibrato e le sue sorti sono ancora da decidere”.



SUL GIOCO DI SARI – “Rispetto a Napoli, le caratteristiche dei giocatori sono diverse. E sono convinto che Maurizio dopo l’esperienza in Premier, al Chelsea, sia maturato e sappia gestire meglio tutti i campioni che ha. Rispetto al passato, però, la Juve sta subendo troppi gol. Anche i due presi a Verona denotano limiti nella fase difensiva. Capisco che per chi vince da anni in Italia sia più difficile restare concentrati al Bentegodi, rispetto al Bernabeu. Ma bisogna cambiare questi numeri. Per il campionato, ma soprattutto per la Champions: se subisci tanto in fondo non ci arrivi. Ma sono convinto che con il rientro di Chiellini ritroveranno gli equilibri migliori”



SULLA JUVE - “In Italia non più dominatori come nell’ultima stagione, sempre primi però. In Europa non credo che con il Lione ci saranno problemi, poi per vincere la Coppa serve avere fra aprile e maggio i migliori giocatori in condizione: la società ha investito tanto per la Champions e bisogna aver pazienza e migliorare la condizione complessiva”



SUL TRIDENTE - “Posso parlare dall’esterno, da spettatore perché poi un tecnico vede ogni giorno i suoi e ne conosce condizione e ogni particolare. A me stuzzica vedere insieme Dybala con Cristiano e Higuain. Magari capita – come a Napoli - che le cose non funzionino e diventi un peso per la squadra. Serve realizzare di più. Ronaldo oltre a confermarsi un gran professionista è devastante lì davanti. Ma ultimamente segna solo lui: non basta. Occorre equilibrio”.