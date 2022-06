Oggi presso l'Azul Padel di Pianura (Napoli) si è tenuto un evento al quale ha partecipato l'ex campione del mondo Fabio Cannavaro. Lo stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: "Importante rinnovare Koulibaly? Sì, ma non solo lui. Ci sono tanti giocatori forti in scadenza con il Napoli. Il rischio è perderli l'anno prossimo. Koulibaly è uno dei pochi di grande livello rimasti nel suo ruolo. A volte bisogna fare degli sforzi e speriamo li facciano per Koulibaly".