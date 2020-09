2









Se si guarda il suo profilo Instagram, Douglas Costa si sente un giocatore della Juventus al 101%. Sono molti infatti gli scatti degli allenamenti, mentre è intento a dribblare i suoi compagni-avversari come fatto anche nell’amichevole contro il Novara, e se si sbircia tra le didascalie si può notare un “reinventar”, reinventare. O meglio, reinventarsi, perché il flash brasiliano vuole lasciarsi alle spalle i molteplici acciacchi fisici che l’hanno frenato. Quei problemi che hanno portato la Juve a considerarlo cedibile alla giusta offerta. E qualche ammiccamento per il suo futuro è arrivato proprio su questo social network.



C’È IL GUANGZHOU DI CANNVARO, MA… - Da tempo si vocifera dell’interesse del Guangzhou di Cannavaro, offerta che Douglas Costa sta rifiutando. Ma i contatti ci sono, i due si seguono su Instagram ed in più l’ex difensore bianconero gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno il 14 settembre, un giorno dopo il suo. Comportamenti che danno seguito all’esplicito flirt espresso in un’intervista rilasciata ad inizio agosto: “Voglio Douglas Costa in Cina”. Il brasiliano si mantiene a distanza, come fatto per tutte le proposte provenienti da Turchia e Qatar. E per un motivo o per l’altro, non sono andate in porto (finora) neanche le piste Manchester United e Atletico Madrid. L’ex Bayern Monaco è una possibile fonte di guadagno per la Juve, ma lui vuole giocarsi le sue carte alla corte di Pirlo. O se non sarà possibile, almeno in un palcoscenico europeo. Per ora, la risposta di Douglas Costa a Cannavaro è un no, grazie, a meno di inversioni di marcia tipiche di questo mercato.