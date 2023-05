Fabioalla Football Week ha parlato della vittoria dello Scudetto del Napoli. Le sue parole:"È successo di tutto in questi anni: un fallimento, un cambio di proprietà, un nuovo corso. Lo scudetto sarebbe potuti arrivare anche prima, ma la squadra non era attrezzata per vincere il campionato. Quest’anno, dopo qualche partenza importante, tutti pensavano a una stagione diversa e invece sono riusciti a conquistare questo grande trofeo".