Fabio, ex compagno dialla, parla così alla Gazzetta: "Auguri amico, sei arrivato a 40 anni ma hai un fisico eccezionale e ancora fai paura a tanti difensori. Non a me...E in effetti ti sei divertito tanto in questi anni. Sei migliorato parecchio da quando ci siamo conosciuti. Ricordo con piacere delle nostre discussioni, delle nostre passeggiate a Torino. Avevi già questo atteggiamento che altri non capivano, ma facevi intendere la personalità, anche se io mi divertivo a prenderti in giro dalla mattina alla sera. Ci confidavamo e capii che la tua infanzia non era stata semplice. Mi raccontavi che venivi da un luogo malfamato e io ti dicevo che ogni città ha cose positive e altre negative. Eri affascinato da Napoli, da come te ne parlavo. E mantenni la promessa che mi avevi strappato. Alla prima occasione, credo fosse il 2005, ti portai a Napoli in giro per i vicoli. Tutti e due sulla vespa... irriconoscibili. Ti ho mostrato i posti più difficili ma anche le bellezze affascinanti: scendendo dalle curve di Posillipo per ammirare il Golfo. E ti innamorasti. Ti aspetto a casa, amico".