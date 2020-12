Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha parlato del suo Napoli in collegamento a Sky Sport a poche ore dal calcio d'inizio della supersfida della sua squadra del cuore a San Siro: "Stasera contro l'Inter sarà una partita bellissima e dirà tanto sul Napoli: se per fortuna o per sfiga facciamo risultato a Milano, e se ci restituiscono quel punto in classifica e se ci fanno recuperare la partita contro la Juventus... sarà un bel campionato!". Proprio nel periodo natalizio arriverà il responso del Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di giustizia sportiva...