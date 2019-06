La Juve l'ha inserito nelle chiacchierate con la Roma: le parti, dopo aver definito la trattativa che port in giallorosso Spinazzola e in bianconero Luca Pellegrini, attenzione a un altro super talento romanista. Si tratta di Gianmarco Cangiano, classe 2001, uno dei migliori talenti del settore giovanile guidato da Alberto De Rossi: un'ala destra forte e veloce, soprattutto qualitativamente importnte. Curiosità? E' figlio d'arte: suo padre è Salvatore Cangiano, per tutti chiamato 'Sasà'. Una carriera di venti anni tra Serie D e Serie C, negli ultimi tempi allenatore del Palestrina. Gianmarco è entrato nella famiglia della Roma a soli 9 anni: ora è cresciuto, dimensione Juve.