Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità.

La politica è una cosa seria.

Allora per favore facciamo i seri.#Torino pic.twitter.com/GpgAuOtZyv — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) March 4, 2021

Oggi è rimbalzata la notizia della presunta candidatura di Claudio Marchisio da parte del Partito Democratico alle prossime elezioni per il sindaco di Torino. L'ex centrocampista della Juventus come possibile successore di Chiara Appendino come primo cittadino del capoluogo del Piemonte? Ci ha pensato stasera il diretto interessato a smentire attraverso questo tweet: