La Uefa ha comunicato le candidature finali ai premi di giocatore e allenatore della scorsa stagione. Presenti anche i colori italiani, grazie alla Champions League e agli Europei...

LE NOMINATION

Player of the Year: Jorginho, bicampione d'Europa con Nazionale e Chelsea (con cui ha vinto anche la Supercoppa Europea), Kevin de Bruyne, vincitore della Premier League e Ngolo Kanté, compagno di reparto di Jorginho nel Chelsea.

Coach of the Year: il nostro CT Roberto Mancini, Pep Guardiola, del Manchester City e Thomas Tuchel, del Chelsea, in totale armonia con i tre giocatori nominati.