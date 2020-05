1









Vincent Candela, ex difensore della Roma, parla al Corriere Roma ricordando il 2-2 in casa della Juve del 6 maggio 2001 che di fatto consegnò lo scudetto ai giallorossi: "È stata una festa, abbiamo pareggiato ma è stato come se avessimo vinto. Paura di vanificare tutto? No, anche se dopo pochi minuti eravamo sotto 2-0. Abbiamo avuto la forza di recuperare il risultato, come avevamo fatto già altre volte. E’ stata la dimostrazione che eravamo una grande squadra".



FESTEGGIARE IN ANTICIPO - "Capello non ce lo ha permesso, è stato bravo a gestire la situazione. Ci ha rimessi sulla giusta strada. Anche se noi avevamo grandi uomini e grandi giocatori, infatti la partita l’hanno risolta Nakata e Montella". Sul giapponese aggiunge: "Un grande campione, la cui unica sfortuna è stata quella di avere davanti a sé un campione ancora più grande: Francesco Totti. Ha giocato poco, ma ha fatto la differenza. Parlava poco, ma faceva gruppo".