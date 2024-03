Il Sindaco di Alassio, Marco, in un post social ha pubblicato una foto con Maurizioe nel post scrive:“… accogliamo l’invito di Maurizio Pistocchi con la speranza di averlo ai Matetti per poi presentare in piazza il suo nuovo libro Juventopoli… per non scrivere Rubentopoli… un libro che racconta 30 anni di furti, vergogna, irregolarità’ contabili che avrebbero portato la Rubentus a ricominciare dai dilettanti se non fossero sempre protette dalla “casta”… e ora qualcuno per un rigore che si poteva non dare ma a termini di regolamento ci vuole paragonare al cancro dello sport italiano degli ultimi 30 anni (per non andare più in là)…”.Parole che hanno portato la Fondazione Jdentità Bianconera a intervenire e chiedere le scuse del primo cittadino della città ligure. Lo stesso sindaco, però, nel condividere il comunicato della fondazione ha scritto su Facebook:"Incredibile… io vengo da anni sfottuto dai tifosi bianconeri (cartonato, prescritto ecc…)… e questa fondazione chiede spiegazioni al comune per un post sul mio profilo privato di Facebook… ma questi non hanno niente da fare???".