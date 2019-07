Fabio Paratici in Inghilterra: per Kean, per Perin, per Khedira e... per Cancelo. Sì, perché il viaggio del responsabile dell'area sportiva in quel di Londra va letto anche in questo modo, con la vendita del terzino portoghese a quel Manchester City che da tempo l'a sondato. La sua cessione sembrava dover essere completata già prima del 30 giugno, per le note questioni di bilancio, ma non è stato così e allora la pista si è raffreddata e cosparsa d'attesa. Discorsi fermi, non chiusi. Ed oggi riaperti.



CIFRE E NODO - La parti parlano alla ricerca di un'intesa, visto che, come scrive Tuttosport, Cancelo spinge per andare a lavorare con Pep Guardiola e l'affetto è già reciproco. Il Manchester City, però, prima dovrà piazzare Danilo, offerto anche alla stessa Juve, per poi investire sul portoghese. Le cifre? Almeno 55 milioni di euro.