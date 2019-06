La Juventus è intenzionata a soddisfare fin da subito le richieste di Maurizio Sarri, nel caso in cui fosse lui, come pare probabile in questo momento, il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Dopo una stagione deludente, potrebbe arrivare fin da subito l'addio di Joao Cancelo, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro da parte del Manchester City. Il sostituto prediletto di Sarri sarebbe Emerson Palmieri, che con lui ha vinto l'Europa League al Chelsea qualche giorno fa. Altrimenti sarà assalto a Elseid Hysaj del Napoli oppure a Kieran Trippier del Tottenham.