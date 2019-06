Joao Cancelo sembra ormai destinato a lasciare la Juventus in questo caldissimo mercato estivo. L'accordo con il Manchester City è in via di definizione, con il club bianconero che chiede una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per lasciar partire il terzino destro portoghese. E il sostituto, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, potrebbe essere un altro assistito dell'agente Jorge Mendes: si tratta di Ricardo Pereira, terzino classe '93 reduce da una stagione da protagonista al Leicester in Premier League.