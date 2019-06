Joao Cancelo si allontana dalla Juventus. La prima stagione del terzino a Torino, dopo l'acquisto per 40.4 milioni di euro dal Valencia nella scorsa estate di mercato, ha deluso le attese, soprattutto in questo 2019, dopo un inizio da grande protagonista. I bianconeri pensano alla cessione e, a favorire questa idea, è l'offerta da 60 milioni di euro pronta sul tavolo da parte del Manchester City, che vuole a tutti i costi concludere l'affare. I bianconeri, con il solo Mattia De Sciglio rimasto nel ruolo in caso di partenza di Cancelo, devono assolutamente trovare un sostituto all'altezza, soprattutto per le notti di Champions League.



I NOMI CALDI - I nomi più caldi per sostituire Cancelo sono essenzialmente due: Elseid Hysaj del Napoli e Kieran Trippier del Tottenham. Nella trattativa per il terzino albanese potrebbe giocare un ruolo decisivo l'arrivo di Maurizio Sarri a Torino, per sostituire Massimiliano Allegri. Hysaj è stato tra i migliori terzini in Serie A con Sarri in panchina, mentre ha deluso le attese insieme a Carlo Ancelotti e oggi medita l'addio a Napoli. Trippier, messosi in mostra con qualità nella finale di Champions League persa dal suo Tottenham, è in scadenza il 30 giugno del 2020 e la Juventus potrebbe approfittare della sua svalutazione per chiudere l'affare con gli Spurs.



ALTRI DUE NOMI - Altre idee arrivano, in particolare, già dai Citizens. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe gradire l'inserimento di Danilo, duttile terzino già seguito con interesse la scorsa estate, nell'affare per portare Cancelo a Manchester. Altrimenti, come riportato da Tuttosport, un'idea porta a Nelson Semedo del Barcellona. Arrivato dal Benfica la scorsa estate, il talento classe '93 non ha trovato lo spazio desiderato in blaugrana e potrebbe cambiare aria in estate. E la Juventus resta alla finestra.