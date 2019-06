La Juventus è alla ricerca di un sostituto per Joao Cancelo, dopo che il terzino destro si è di colpo avvicinato al Manchester City in vista della finestra di mercato in estate. Il nome più caldo resta quello di Kieran Trippier del Tottenham, al pari di Elseid Hysaj del Napoli, ma ci sarebbe anche un'ipotesi a sorpresa per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, infatti, la Juventus segue con interesse Nelson Semedo del Barcellona. I blaugrana, però, non fanno sconti e chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino.