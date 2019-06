L'addio di Max Allegri non è bastato a rendere la posizione di João Cancelo più solida: il terzino portoghese può lasciare dopo una sola stagione la Juventus, che si è messa all'ascolto delle sirene provenienti da Manchester (soprattutto dalla sponda City). Fabio Paratici, intanto, si sta muovendo per trovare un eventuale sostituto per la fascia destra bianconera: risalgono alle scorse settimane i contatti per Piccini del Valencia, ma rimane caldo anche il nome di Trippier del Tottenham. Con il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d'Italia non è inoltre da escludere il profilo di Hysaj, da lui allenato già ai tempi del Napoli.