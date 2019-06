Joao Cancelo è sempre più lontano dalla Juventus. In settimana Fabio Paratici è pronto a volare a Londra per chiudere l'affare con il Manchester City e mettere a segno una plusvalenza importante a bilancio entro il prossimo 30 giugno. Questa la data clou entro cui si può concludere la trattativa, con il club bianconero che chiede sempre una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per soddisfare la richiesta di Pep Guardiola ai Citizens. Cancelo, insomma, è si allontana giorno dopo giorno sempre più da Torino.